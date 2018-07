Câmara aprova doação de terreno para o Graacc

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem a doação de um terreno avaliado em R$ 6 milhões, na Vila Mariana, para a ampliação do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc). Um novo prédio do hospital com nove andares será construído na Rua Borges Lagoa, a partir de setembro, na área concedida de 4.039 metros quadrados, onde serão desenvolvidas pesquisas de vacinas e remédios que buscam a cura do câncer. A inauguração está prevista para o fim de 2011.