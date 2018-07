Câmara aprova envio de engenheiros do Exército ao Haiti A Câmara dos Deputados aprovou hoje projeto que prevê o envio de mais 100 militares brasileiros para a missão de paz no Haiti. São integrantes da Companhia de Engenharia do Exército que vão se juntar aos 1.200 brasileiros da Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (Minustah). O projeto segue agora para avaliação do Senado. A Minustah tem integrantes de 40 países e foi criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em fevereiro de 2004, após uma onda de protestos e violência em todo o país provocar a queda do presidente Jean-Bertrand Aristide.