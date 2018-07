Câmara aprova isenção de ISS cobrado de setores artísticos

O ressurgimento da Cinelândia Paulista - na região entre as Avenidas São João, Ipiranga, Duque de Caxias e Largo Paiçandu - e de novas salas de teatro e artes no centro de São Paulo ganhou ontem um incentivo. A Câmara Municipal aprovou projeto de lei do prefeito Gilberto Kassab (DEM) que isenta algumas atividades artísticas do pagamento do Imposto Sobre Serviços (ISS).

A nova lei estabelece que serviços relacionados a espetáculos, desfiles e exibição cinematográfica realizada por cinemas que funcionem em imóveis cujo acesso direto seja pela rua ou em espaços semipúblicos de circulação em galerias ficam isentos de pagar ISS. A perda da Prefeitura com a arrecadação desta fatia, neste ano e até 2012, ficará entre R$ 5 milhões e R$ 6 milhões, segundo a Secretaria Municipal de Cultura.

"Não tenho certeza de que sem o ISS o valor dos ingressos possa diminuir. Não há condicionamento (no projeto de lei) nesse sentido. Já houve iniciativa do governo federal em diminuir taxações na cadeia produtiva do livro para baratear o preço final, mas não houve redução nenhuma", afirmou o secretário municipal de Cultura, Carlos Augusto Calil.

"Nossa intenção é beneficiar a população que terá mais opções culturais na região central. Mas ingressos mais baratos não são garantidos por causa da lei de mercado", disse o líder do PT, João Antonio. "Trata-se de um incentivo para reerguer os cinemas de rua e teatros da região central. Mas poderia ter especificado dias de desconto para escolas ou a população carente", ressaltou Claudio Fonseca (PPS).

"A renúncia fiscal será absorvida ao longo dos meses. Aproveitamos também uma proposta do vereador Nabil Bonduki (PT) de incentivo ao cinema de rua e juntamos no projeto. Virou um grande incentivo para São Paulo ter mais produções artísticas", justificou o secretário.

Para Otelo Bettin Coltro, vice-presidente do Grupo PlayArte, dono do Cine Marabá, na Avenida Ipiranga, fundado em 1944 e reinaugurado em maio de 2009 após investimentos de mais de R$ 6 milhões, a isenção vai ajudar no negócio e deverá baratear o ingresso. "Assim que essa nova lei for regulamentada será possível criar promoções e reduzir os preços. Vai ajudar a aumentar nossas promoções", prevê Coltro.