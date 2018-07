Câmara aprova lei que abate tempo do regime fechado

A proposta altera o Código de Processo Penal e tem por objetivo simplificar o procedimento para o abatimento da pena cumprida provisoriamente na pena aplicada com a condenação do réu. "Na atualidade, o sistema de justiça criminal é composto de aproximadamente 40% de presos provisórios. Essa realidade ocasiona problemas ao sistema de Justiça, em especial no que tange ao cumprimento da pena imposta por aqueles que durante o processo permaneceram presos", argumentou o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, na exposição de motivos que acompanhou o projeto.

Aprovado em votação simbólica, o projeto acrescenta ao artigo 387 do Código de Processo Penal dispositivo estabelecendo que "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Essa previsão já consta do artigo 42 do Código Penal. Assim, o projeto aprovado ontem promove uma adequação entre os dois códigos.

Hoje, depois da sentença condenatória, o réu pode aguardar meses até a decisão posterior do juiz sobre o cálculo e o desconto da pena provisória já cumprida. Esse tempo de espera do réu para a decisão judicial causa aumento do gasto público com prisões desnecessárias e aumento da pena além do estabelecido pela Justiça.