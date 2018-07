Câmara aprova MP de alfabetização A Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória do chamado Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (MP 586), com incentivos para a alfabetização das crianças nas escolas públicas até os 8 anos de idade. A medida provisória segue para votação no Senado./ DENISE MADUEÑO