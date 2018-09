Câmara aprova MP que cria a ''Bolsa Verde'' O plenário da Câmara aprovou medida provisória que cria a chamada "Bolsa Verde", com o pagamento trimestral no valor de R$ 300, pelo prazo de até dois anos, para as famílias em situação de extrema pobreza que realizarem atividades de preservação da natureza no meio rural. A MP integra o plano Brasil sem Miséria, lançado pela presidente Dilma Rousseff em meados deste ano.