Câmara aprova MP que reajuste salário de PMs do DF Depois de um acordo de líderes do governo e de oposição, o plenário da Câmara aprovou hoje a medida provisória (MP) que reajusta a remuneração dos policiais militares e bombeiros do Distrito Federal. A MP estabelece um aumento médio de 40% da Vantagem Pecuniária Especial (VPE), que compõe o salário dos policiais e bombeiros. A maior elevação salarial para soldados da Polícia Militar e dos bombeiros será de 45,5%. A VPE passa de 824,82 reais para R$ 1.199,54. No topo da carreira, os coronéis passam de R$ 4.394,94 para R$ 6.192,73. O impacto do acréscimo deverá ser de R$ 248 milhões por ano. Na votação no plenário, a bancada de deputados do Rio conseguiu estender a melhoria salarial prevista na MP aos policiais militares e bombeiros aposentados do Estado, extinto Distrito Federal.