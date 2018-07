Câmara aprova parcelamento de multas de trânsito A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite o parcelamento de multas de trânsito. De acordo com o texto, que tramita em caráter terminativo e que foi votado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa, o número de vezes em que a penalidade poderá ser dividida e deverá ser estabelecido via regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito.