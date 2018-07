Câmara aprova projeto de anistia a imigrantes ilegais A Câmara dos Deputados aprovou hoje projeto de lei que permite aos imigrantes ilegais regularizarem sua permanência no Brasil. O projeto, que ainda precisa ser votado pelo Senado, irá beneficiar cerca de 200 mil imigrantes que hoje trabalham sem documentos no País. A anistia beneficia quem entrou no Brasil até 1º de fevereiro deste ano. "O projeto traz o registro provisório ao estrangeiro que está no Brasil", afirmou o deputado William Woo (PSDB-SP), autor da proposta. "Esse projeto vai permitir que o estrangeiro possa trabalhar e viver como cidadão", observou o deputado Jilmar Tatto (PT-SP). A maioria dos imigrantes ilegais está em São Paulo e seria de bolivianos e paraguaios. "A estimativa é que, só em São Paulo, 70 mil bolivianos trabalhem em fabriquetas têxteis com jornadas desumanas de trabalho de até 16 horas por dia", disse o relator do projeto, deputado Carlos Zaratini (PT-SP). Esta é a quarta anistia a imigrantes ilegais dada pelo governo brasileiro - as outras foram em 1984, 1988 e 1998.