Câmara aprova projeto de royalties do petróleo enviado pelo Senado

Por 286 votos a favor --124 votos contrários--, os deputados aprovaram a proposta do Senado aprovada no ano passado.

Os deputados ainda apreciarão emendas e destaques que poderão modificar o texto enviado pelos senadores.

Com a aprovação do texto do Senado, a proposta que tinha sido elaborada pelo deputado Carlos Zarattini (PT-SP) foi arquivada.

A votação do texto aprovado no Senado, em detrimento da proposta da Câmara, ocorreu após a Confederação Nacional dos Municípios distribuir uma tabela dizendo que os municípios não produtores ganhariam menos com o projeto dos deputados.

(Por Jeferson Ribeiro e Maria Carolina Marcello)