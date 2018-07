Câmara aprova projeto que beneficia todas as religiões

O texto do projeto é muito semelhante ao do convênio com a Igreja Católica. O acordo, por exemplo, diz que "a Igreja Católica pode livremente criar, modificar ou extinguir todas as instituições eclesiásticas (enumeradas no início do artigo, como dioceses e ordens religiosas)". O projeto de lei adota uma forma mais geral: "As denominações religiosas podem livremente criar, modificar ou extinguir suas instituições." Temas como o reconhecimento civil do casamento religioso, as isenções fiscais e a não equiparação dos vínculos eclesiásticos com vínculos trabalhistas também são pontos comuns entre os dois textos.

Há diferentes nuances no tratamento para o ensino religioso. As duas propostas afirmam que a disciplina, de matrícula facultativa, deve figurar "nos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental". Mas o acordo prevê o ensino de uma religião específica, escolhida pelos pais da criança. "No projeto de lei, o ensino religioso não está associado a um credo", afirma o autor do projeto, deputado George Hilton (PP-MG). "É um estudo histórico das religiões." Para Hilton, todos os credos serão englobados na lei. "Também a Igreja Católica", afirma. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.