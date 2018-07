Câmara aprova reajuste salarial para policiais do DF O plenário da Câmara aprovou projeto de lei de reajuste salarial dos policiais militares e civis do Distrito Federal. A proposta faz parte do pacote negociado no ano passado pela presidente Dilma Rousseff com os servidores públicos de diversas categorias, que garantiu um aumento de 15,8% a serem pagos em três anos.