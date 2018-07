Câmara aprova texto-base da MP 563, parte do Plano Brasil Maior

Ainda falta a análise de emendas que podem alterar seu conteúdo. O governo corre para concluir sua votação, já que está próxima de seu vencimento e ainda tem de passar pelo crivo de senadores para então ser encaminhada à sanção presidencial.

Dentre os incentivos, está a criação de um regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga para a implantação, ampliação e modernização de redes de telecomunicações para as conexões de Internet em banda larga, além da redução de alíquota de contribuição previdenciária patronal dos setores de serviços e da indústria de transformação.

A medida provisória também modifica a lei que regulamenta o Regime Tributário para Incentivo à Modernização e à Ampliação da Estrutura Portuária (Reporto).

Além disso, a MP prevê a criação do Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores (Inovar-Auto), com crédito presumido de IPI a empresas habilitadas com atividades no país.

Há ainda um dispositivo que amplia a abrangência de incentivos tributários a empresas exportadoras. Passa a ser exigido que 50 por cento da receita bruta das exportadoras decorra de vendas para o exterior, e não mais 70 por cento.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello e Jeferson Ribeiro)