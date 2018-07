Câmara aprova texto-base de proposta que prorroga a DRU

Por 364 votos a favor e 61 contra, os deputados aprovaram o texto, que ainda pode ser alterado por emendas da oposição. A intenção do governo é concluir a votação da proposta ainda nesta terça-feira.

A DRU, que vence em dezembro, é considerada prioritária pelo governo, pois diminui o engessamento do Orçamento e auxilia na obtenção do superávit primário. A proposta cujo texto principal foi aprovado nesta terça prorroga a vigência do mecanismo para dezembro de 2015.

O Executivo também argumenta que a prorrogação da DRU é importante em um cenário de crise econômica internacional como o atual.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)