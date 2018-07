Câmara aprova texto base do projeto que cria o fundo soberano A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira, por 291 votos favoráveis, 78 contrários e quatro abstenções, o texto base do projeto de lei que cria o fundo soberano. Depois de passar praticamente toda a quarta-feira obstruindo a discussão e a votação da matéria, a oposição sugeriu que o texto base da proposta fosse votado, mas que seus destaques fossem apreciados pelo plenário da Casa apenas na quinta e na terça-feira. Os governistas aceitaram. Depois de totalmente aprovado pela Câmara, o projeto seguirá para o Senado -- onde a oposição tem mais chance de derrubá-lo -- e depois irá à sanção presidencial. Como a base aliada conta com maioria folgada na Câmara, a oposição comemorou o acordo. "A nossa vitória é impedir que o processo seja concluído hoje ou ainda nesta semana", declarou a jornalistas o líder do DEM, Antonio Carlos Magalhães Neto (BA). De autoria do Executivo, o projeto de lei tramita em regime de urgência desde de julho. Como não há consenso sobre o tema, a oposição tentava impedir a sua votação. A oposição argumentou que um fundo soberano não deve ser criado em um momento de crise financeira internacional. "Esse fundo soberano é apenas uma vaidade do ministro da Fazenda", ironizou o líder do PSDB na Câmara, deputado José Aníbal (SP), durante o debate do projeto. "Luís XIV dizia 'o Estado sou eu'. O ministro da Fazenda vai dizer o 'fundo sou eu'", complementou o deputado José Carlos Aleluia (DEM-BA). Os governistas rebateram. "O fundo soberano é um instrumento importante neste momento em que falta liquidez", alegou o relator da proposta, deputado Pedro Eugênio (PT-PE), em entrevista a jornalistas. "O fundo soberano é um instrumento anti-cíclico", complementou o petista. Para tentar inviabilizar a criação do dispositivo, a oposição apresentou emendas que, se fossem acolhidas pelo relator, o financiamento do fundo não poderia ser feito com recursos provenientes da venda de títulos públicos. A oposição queria também obrigar o governo a usar o dinheiro do fundo soberano para pagar a dívida pública. Os partidos da oposição tentarão fazer essas alterações por meio dos destaques. O Executivo já disponibilizou 14,2 bilhões de reais para o fundo neste ano. Para 2009, o objetivo do governo é aportar 0,5 por cento do Produto Interno Bruto (PIB). Além de na prática elevar o superávit primário, o fundo soberano foi concebido pelo governo para financiar projetos de empresas brasileiras no exterior. O relator possibilitou, entretanto, que essas operações sejam realizadas por mais de um banco público, o que, segundo ele, aumenta as possibilidades de o fundo também financiar projetos de desenvolvimento regional em território nacional. O idéia do Executivo era que apenas uma instituição seria responsável pelo mecanismo -- o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O texto base aprovado pela Câmara estabelece ainda que o Conselho Deliberativo do fundo será constituído pelos ministros da Fazenda e do Planejamento e pelo presidente do Banco Central. O governo pretendia regulamentar isso por meio de decreto, depois que o projeto fosse aprovado pelo Congresso. Os deputados também encurtaram a freqüência em que o Executivo terá de prestar contas sobre o desempenho do fundo. A proposta do governo era que um relatório fosse encaminhado ao Parlamento a cada seis meses. Os parlamentares decidiram que isso se dará trimestralmente. O projeto aprovado pela Câmara define ainda que, se o Executivo quiser resgatar recursos do fundo, o Conselho Deliberativo terá de dar um parecer técnico para justificar a medida. Além disso, esse dinheiro só poderá ser usado para fazer investimentos, e não para o custeio da máquina pública. (Reportagem de Fernando Exman)