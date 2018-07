Câmara apura viagem de Lulinha A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou ontem requerimento de informações ao Ministério da Defesa para que os parlamentares tenham acesso à lista de cerca de 15 passageiros que teriam utilizado um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) como convidados do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. Lulinha e amigos voaram de São Paulo para Brasília a bordo do Boeing 737 presidencial, conhecido como Sucatinha.