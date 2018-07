Câmara confirma 1º caso de gripe suína no Congresso Foi diagnosticado o primeiro caso de gripe suína no Congresso. Segundo a assessoria de imprensa da Câmara, uma funcionária que trabalha em sala próxima ao presidente da Casa, Michel Temer (PMDB-SP), e que esteve na Argentina, está de licença médica e só deve voltar ao trabalho na próxima semana. Na segunda-feira da semana passada, a funcionária esteve na Câmara se sentindo mal e procurou o médico. Ao fazer exames, foi constatado o vírus H1N1. De acordo com a assessoria da presidência da Casa, não há mais risco de contaminação, mas funcionária permanecerá mais essa semana em sua residência.