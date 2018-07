Câmara de Barretos aprova lei antitrote

Depois que sete calouros do Centro Universitário Fundação Educacional de Barretos (Unifeb) sofreram queimaduras durante um trote violento em fevereiro, a Câmara Municipal aprovou, anteontem, uma lei que proíbe todo tipo de trote estudantil na cidade. Pelo texto, as instituições de ensino superior de Barretos ficam responsáveis pela recepção dos calouros, com a obrigação de fiscalizar e punir casos de abusos, mesmo fora de suas dependências.