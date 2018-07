Câmara de Congonhas aprova tombamento parcial de Casa de Pedra

Segundo o presidente da Câmara de Vereadores de Congonhas, Eduardo Matosinhos (PR), o projeto aprovado determina a preservação de 85 por cento do perímetro da serra e libera 15 por cento para pesquisas de potencial mineral.

A cidade abriga o conjunto escultórico do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, esculpido por Aleijadinho, tombado pela Unesco e integrado pelo cenário formado pelo perfil da serra de Casa de Pedra, segundo defensores de tombamento de todo o perímetro da serra.

A aprovação do projeto de lei para a área de tombamento, um assunto que se arrastava desde 2007, afasta no âmbito municipal o risco de tombamento total da serra, incluindo o morro do Engenho, que segundo vereadores da cidade é alvo de interesse da CSN para futura expansão de suas atividades de produção de minério de ferro na região.

Apesar da aprovação, a questão pode sofrer questionamentos na Justiça. Segundo Matosinhos, "independente do voto na Câmara, o assunto vai se arrastar na esfera judicial, com certeza". O Ministério Público do Estado de Minas Gerais defendia a preservação do morro do Engenho.

O presidente da Câmara de Congonhas afirmou que o projeto aprovado determina prazo de três anos para a CSN fazer estudos geológicos e apresentar um plano à cidade de desenvolvimento sustentável da região.

"A lei de tombamento já existia, nós só falamos dos perímetros (de tombamento). Sob o ponto de vista de autonomia do município, nós entendemos que a pesquisa cabe", disse Matosinhos.

"A partir daí (da aprovação dos estudos de sustentabilidade), se a CSN conseguir as licenças ambientais, aí ela vai poder explorar os 15 por cento", disse Matosinhos.

Opositores do projeto aprovado defendiam a preservação de todo o perímetro da serra também diante de preocupações de possíveis impactos de exploração mineral sobre fontes de água que abastecem a região.

A CSN não comentou o assunto. O projeto aprovado segue agora para sanção do prefeito Anderson Cabido. Representantes da prefeitura não puderam ser imediatamente contatados.

