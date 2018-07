Câmara de Sorocaba-SP aprova IPTU ecológico A Câmara de Sorocaba, no interior de São Paulo, aprovou hoje projeto de lei criando o chamado "IPTU ecológico". Se sancionada pelo prefeito Vítor Lippi (PSDB), a lei permitirá desconto de 10% no Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) de novas habitações consideradas sustentáveis. Para que um imóvel residencial seja beneficiado com o desconto, ele terá de apresentar sistema de captação de água da chuva, sistema de reuso de água, aquecimento hidráulico-solar e sistema de aquecimento elétrico-solar. Também deve empregar materiais sustentáveis na sua construção, como madeira de origem certificada, e ter calçadas verdes.