Câmara de SP aprova contratação de 1,2 mil docentes A Câmara de São Paulo aprovou nesta terça-feira, em segunda e definitiva votação, o projeto de lei do Executivo que cria 1,2 mil cargos de professor para escolas de educação infantil, especialmente creches. As novas vagas foram acordadas com o sindicato durante a greve dos docentes da rede municipal, encerrada no fim de maio após 22 dias. A ampliação do quadro foi uma das condições aceitas pela categoria para acabar com a paralisação. O texto segue agora para sanção do prefeito Fernando Haddad (PT).