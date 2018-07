Câmara de SP libera subsídio para empresas Numa sessão tumultuada de mais de cinco horas, a Câmara de São Paulo aprovou nesta quarta-feira, por 35 votos favoráveis, 9 contrários e 1 abstenção, projeto que permite o início do Programa para a Valorização das Iniciativas Tecnológicas, batizado de Vai-TEC. Com ele, a Prefeitura dará subsídio de R$ 25 mil para pequenas e médias empresas que apresentarem projetos inovadores nas áreas de comunicação e tecnologia da informação. O governo deve realizar pelo menos uma vez por ano um chamamento público de propostas. A previsão é de que até 800 projetos sejam contemplados por ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.