Câmara de SP planeja lançar segundo site em abril

O site, diz ele, será um "instrumento" complementar às campanhas publicitárias que serão veiculadas na mídia e nos veículos de imprensa para divulgar as atividades parlamentares. As peças serão feitas pela agência Contexto Propaganda, que deve assinar contrato com a Câmara nos próximos dias.

"Vamos ter um site específico de acesso para facilitar a informação sobre tudo o que acontece na Casa. Por exemplo, vamos informar na TV, no rádio, nos jornais as leis aprovadas na Câmara e seus reflexos, convocar as pessoas a fiscalizar o vereador, a acompanhar as comissões permanentes e as CPIs (Comissões Parlamentares de Inquérito) e, no fim, vamos colocar: ?mais informações no site tal?. Lá, ele (cidadão) vai ter todas as explicações", descreveu.

O novo portal, cujo endereço deve ser www.camarainforma.sp.gov.br, será abastecido pelo Departamento de Comunicação Externa da Casa, criado no fim de 2009 por Silvano e dirigido pelo publicitário Emílio Ivo, ex-chefe de gabinete do tucano. "Desde que criamos o departamento estamos fazendo esse planejamento. É uma equipe de cinco pessoas que está compilando todas as informações para depois fazer o link com a agência." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.