Câmara debate a regulamentação desses projetos

Autora do projeto, a deputada Rebecca Garcia (PP-AM) alerta para o risco de "multiplicação desordenada" de projetos de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (Redd) no País, com metodologias diferentes e sem garantia de redução nas taxas de corte de árvores. O mecanismo não conta ainda com regulamentação internacional.

A deputada avalia que há resistência no governo para levar adiante a regulamentação. Seu projeto premia quem deixa de desmatar e quem detém grandes extensões de florestas, vistas como estoques de carbono. O projeto prevê que propriedades privadas possam negociar créditos gerados pela preservação da vegetação nativa. E cria uma comissão para definir diretrizes, salvaguardas e indicadores para a análise, aprovação e cadastro dos projetos. / M.S.