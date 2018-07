Câmara discute fim de voto secreto na Casa

A Comissão de Constituição Justiça e Cidadania da Câmara retomou a discussão de recurso do deputado Regis de Oliveira (PSC-SP) contra decisão da presidência da Casa ? que rejeitou a alegação de inconstitucionalidade do voto secreto para a eleição da Mesa. O recurso sustenta que o voto secreto na Câmara é inconstitucional e deve ser banido do regimento interno. "A Câmara é a Casa do povo e o povo tem direito de saber como votam os seus representantes", criticou o deputado.