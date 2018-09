Câmara do Rio cassa vereador acusado de chefiar milícia

A defesa do parlamentar tentou argumentar motivos de saúde e também o fato de ele responder processo na prisão, mas a Mesa não aceitou as alegações. Apesar de cassado, os direitos políticos de Girão ficam a cargo da Justiça, que pode aplicar a lei de improbidade administrativa caso seja comprovado o envolvimento dele com milicianos. Cristiano Girão também é acusado de lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

A Justiça decretou a prisão do vereador em 18 de dezembro de 2009. Em janeiro deste ano ele foi transferido para um presídio federal fora do Rio. Na época, o Ministério Público (MP) alegou que a transferência era necessária porque o parlamentar estaria saindo com regularidade de sua cela. O suplemente de Girão é José Everaldo Costa, da coligação PTC/PMN, que deverá permanecer no cargo até o final do mandato, em dezembro de 2012.