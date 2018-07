Câmara do Rio faz levantamento dos prejuízos com invasão A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro está fazendo um levantamento dos prejuízos causados com a invasão do prédio, na noite dessa quarta-feira, 31, por manifestantes. Nesta manhã, funcionários encontraram muito lixo pelos corredores e salões do Palácio Pedro Ernesto, localizado na Cinelândia, centro da cidade.