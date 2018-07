Câmara do Rio recorre de decisão sobre professores A Câmara do Rio recorreu nesta segunda-feira, 14, da decisão judicial que anulou os atos praticados durante a sessão plenária em que foi aprovado o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos profissionais da rede municipal de ensino. Na sexta-feira, 11, a juíza Roseli Nalin, da 5ª Vara da Fazenda Pública do Rio, emitiu liminar anulando os atos realizados na Câmara Municipal durante a sessão plenária, realizada em 1º de outubro.