Câmara dos Deputados aprova prorrogação de benefícios fiscais ao setor de Informática

A proposta, que segue para o Senado, também prorroga até 2050 o funcionamento de áreas de livre comércio na Região Norte. O acordo para a aprovação desse projeto estava atrelado à votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que estende a vigência da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos.

“Particularmente, a indústria de informática entende que se por ventura você prorroga por 50 anos a Zona Franca de Manaus e não estende pelo menos (os benefícios)... toda a indústria de informática que hoje funciona em São Paulo, no Paraná, na Bahia, Rios Grande do Sul e Pernambuco vai ter que migrar para o Amazonas. Do contrário não sobrevive”, explicou o autor do projeto, deputado e líder do DEM na Casa, Mendonça Filho (PE).

Pelo texto aprovado nesta quarta-feira, a atual redução de 80 por cento do IPI será estendida até 2024. A partir daí, as alíquotas passam, de acordo com o projeto, a ser gradualmente elevadas, até que desconto no imposto chegue a 70 por cento em 2029.

A PEC da Zona Franca de Manaus também foi aprovada nesta quarta-feira pelos deputados, estendendo os benefícios tributários até 2073, e segue agora para a apreciação do Senado.

