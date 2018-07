Câmara ignora estudo sobre Código Florestal Uma votação de requerimento para audiência pública causou nova disputa entre ambientalistas e ruralistas em torno do Código Florestal em Brasília. O Partido Verde não conseguiu que a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados avaliasse um estudo, revelado pelo Estado no último dia 13, que mostra que a área de florestas desmatadas a serem recuperadas cairá 58% com o novo código.