Câmara inicia votação de novo Código Florestal

Esta é a quarta vez que parlamentares levam o texto a plenário. Divergências entre Executivo, relator e parlamentares vinham impedido a votação.

Apesar de se ter alcançado um acordo em torno do texto de Rebelo, o Executivo não apoia a emenda acertada pelo PMDB com a oposição, que transfere aos Estados a prerrogativa de detalhar as ocupações existentes nas margens de rios que serão regularizadas.

A maioria dos partidos da Câmara, no entanto, concorda com a emenda, com exceção do PT, do PV e do PSOL.

(Por Jeferson Ribeiro e Maria Carolina Marcello)