Câmara isenta eventos filantrópicos de taxa do Ecad A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 9, o projeto que altera o processo de arrecadação de direitos autorais restringindo a atuação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) com uma emenda liberando do pagamento da taxa eventos filantrópicos. A mudança fará com que a proposta tenha de retornar para o Senado.