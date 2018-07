Câmara limita tempo ao volante para caminhoneiros

Esse período de direção poderá ser prorrogado em mais uma hora, para permitir a chegada em um local mais adequado para a parada. Ou seja, a jornada é de nove horas. Dentro do período de 24 horas, o motorista é obrigado a descansar 11 horas, como determina o artigo 66 da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). "Hoje existe uma escravidão no volante. Há motoristas que ficam na direção por 20 horas seguidas", afirmou o deputado Hugo Leal (PSC-RJ). Ele ressalta que, com isso, os motoristas usam de todo tipo de estimulante para não dormir. "O tempo prolongado de direção significa mais mortes no trânsito", afirmou Leal.