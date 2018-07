Câmara move ação por causa de carta a jornal

O texto foi publicado no espaço para leitores do jornal A Cidade e comentava uma reportagem sobre as vestimentas dos vereadores. Reis escreveu que os políticos deveriam usar roupas em forma de xadrez ou dos Irmãos Metralhas.

Reis não citou nomes nem a Câmara. Porém, a Mesa Diretora da Casa o interpelou judicialmente a se explicar. "Não citei ninguém, mas eles vestiram a carapuça." O presidente da Câmara, Cícero Gomes da Silva (PMDB), disse que esse é o motivo da ação. "Qual político não presta? Que ele indique."

A defesa de Reis custaria R$ 2 mil, mas uma advogada amiga da família cobrou mais barato.

Um colunista do jornal, Júlio José Chiavenato, também será interpelado pela Câmara. No mesmo jornal, em dezembro, foi publicado um artigo no qual Chiavenato dizia que as Câmaras "são inúteis e nocivas". Silva disse que os 20 vereadores concordaram com a ação.

"É prepotência de pessoas que fizeram da política uma profissão e que não admitem críticas", diz Chiavenato, que não é funcionário contratado pelo jornal. "A Câmara de Ribeirão Preto tem uma série de projetos inconstitucionais, contas não aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado e funcionários fantasmas."

A atitude da Câmara surpreendeu o coordenador de projetos da ONG Transparência Brasil, Fabiano Angélico. "Políticos do interior gostam de intimidar uma manifestação espontânea, cercear a liberdade de expressão, mas me surpreendeu o alvo ser um cidadão comum."