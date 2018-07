Câmara pode votar na quarta projeto sobre royalties do petróleo O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia (PT-RS), fechou acordo nesta terça-feira com os líderes partidários da Casa para colocar em votação na quarta-feira o projeto do deputado Carlos Zaratini (PT-SP) que trata da polêmica distribuição de royalties de petróleo.