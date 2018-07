Câmara quer retomar debate sobre autonomia do BC Em meio a maior crise do sistema financeiro internacional e ataques à falta de regulação dos mercados, a Câmara está disposta a ressuscitar o debate sobre a autonomia do Banco Central. O objetivo é criar uma comissão geral, em plenário, para tratar do assunto com urgência. A iniciativa é do deputado Paulo Bornhausen (DEM-SC), que decidiu retomar o assunto, tabu em setores do governo, preocupado com a confiança dos investidores externos no Brasil por conta da crise global. PMDB, DEM, PSDB, PR e PP já assinaram o requerimento criando a comissão, que deve se reunir na semana que vem. Juntos, esses partidos somam mais da metade da Câmara. "Vamos ter eleição presidencial em dois anos, incerteza com a troca de equipe. O colapso nos mercados vai se prolongar. Se não tivermos um BC independente, poderemos dar um sinal ruim para fora", disse Bornhausen à Reuters. Em viagem recente aos Estados Unidos, o democrata disse ter ouvido de investidores um apelo à autonomia do BC, tema antigo no Congresso mas que conta com forte resistência no PT. Quando ministro da Fazenda, Antonio Palocci era uma das poucas vozes do partido a defender a tese. "O governo não me expressou nenhuma opinião. Eu, pessoalmente, sou contrário. Não se deve mudar o sistema de governança do BC, ainda mais agora", afirmou o deputado Henrique Fontana (PT-RS), líder do governo. Os questionamentos sobre a falta de regulação do sistema financeiro, apontada como determinante para a explosão da crise internacional, gera dúvidas sobre o futuro desse debate no Congresso. Até mesmo partidos alinhados com a lógica do livre mercado já relativizam medidas que estimulem a diminuição do controle do Estado na economia. "Neste momento, o discurso neoliberalizante está apanhando", afirmou o presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE). "O Brasil vai ter confiança na sua estabilidade quando, de maneira clara, fizer corte das despesas públicas", acrescentou o dirigente.