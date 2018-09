Câmara recebe dossiê da CNBB sobre exploração sexual A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) entrega hoje à tarde, na Câmara Federal, durante audiência pública da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, um dossiê sobre o tráfico de mulheres e crianças para exploração sexual na Amazônia e a situação dos religiosos ameaçados de morte por combatê-lo. Estarão presentes na Comissão o presidente da CNBB, Dom Geraldo Lyrio Rocha; o secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Geraldo Araujo; o secretário de Segurança Pública do Amapá, Aldo Alves Ferreira; o secretário de Segurança de Roraima, Cláudio Lima de Souza; e o diretor-geral da Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa.