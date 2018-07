Câmara rejeita emenda que prorroga DRU por apenas dois anos

O texto básico da Proposta de Emenda à Constituição foi aprovado na madrugada desta quarta-feira e ainda restam três destaques a serem analisados. Os parlamentares aliados do Palácio do Planalto ainda prometiam tentar aprovar a PEC em segunda rodada nesta quarta-feira.

PSDB e DEM, para tentar barrar a estratégia do governo de aprovar de maneira célere os dois turnos, entraram com um mandado de segurança preventivo no Supremo Tribunal Federal. O argumento é que para realizar ambas as rodadas é preciso um prazo de cinco sessões deliberativas entre elas.

O temor do governo é o tempo escasso para aprovar a PEC na Câmara e no Senado. A DRU permite ao governo usar livremente 20 por cento de sua arrecadação. O mecanismo vence no final deste ano.

Para agilizar a votação entre os senadores, uma proposta igual em conteúdo já está em tramitação e foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira.

Segundo a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, foram apresentadas 61 emendas aglutinativas, mas não será necessário votar cada uma delas porque destaques de igual teor estão sendo apreciados.

O texto básico da PEC foi aprovado por 369 votos favoráveis e 44 contrários. Para aprovar uma emenda constitucional são necessários 308 votos favoráveis no plenário da Câmara e 49 no Senado.

O Palácio do Planalto argumenta que a DRU é necessária para diminuir o engessamento do Orçamento da União. A ministra das Relações Institucionais, Ideli Salvatti, já afirmou que a ampliação da vigência do mecanismo ganha mais importância devido ao atual cenário de crise econômica internacional.

(Reportagem de Tiago Pariz)