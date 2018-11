A proposta do deputado João Dado (PDT-SP) entrou na pauta depois de um acordo que envolveu o governo, os líderes partidários e os governadores e obteve, na semana passada, preferência para votação com a aprovação do regime de urgência.

Para que entrasse em vigor, a medida deveria passar pela Câmara, pelo Senado e por fim, receber a sanção presidencial.