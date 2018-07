Câmara revoga limite à entrada de carros em Ilhabela

Os vereadores de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, revogaram na quarta-feira, 30, a lei que impõe um limite para o número de veículos de turismo no município durante a temporada. Na opinião do autor do projeto, o vereador Beto Campos, a lei que limita o ingresso de veículo no município revelou-se "inadequada e de difícil operacionalização". A medida tinha sido adotada para tentar barrar o turismo de um dia na ilha. "A incerteza do ingresso, agravada pela falta de locais para estacionamento de seus veículos, tem afastado os turistas de Ilhabela, gerando prejuízos para a economia do município", afirma Beto. O vereador também explicou que diante da instituição da taxa ambiental, a limitação de veículos torna-se desnecessária, e a taxa pode e deve ser utilizada como instrumento para redução não de turistas, mas de veículos no município. A lei, aprovada em novembro de 2007 na Câmara, limitava em 15 mil o número de carros na ilha durante feriados prolongados e na temporada de verão. O projeto, segundo a Câmara Municipal, ainda será enviado para o prefeito, que poderá sancionar, ou não, a lei.