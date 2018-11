Camareira de hotel não sabia que Strauss-Kahn era diretor do FMI

Prédio do Departamento de Correção de Rikers Island, em Nova York, onde DSK está preso

NOVA YORK - O advogado da camareira de hotel que acusou o diretor-gerente do FMI, Dominique Strauss-Kahn, de agressão sexual, cárcere privado e tentativa de estupro, afirmou que ela não sabia quem ele era no momento do suposto incidente.

Veja também:

CHACRA: Pior mostrar suspeito algemado ou divulgar nome de vítima?

Estadão ESPN: Diretor do FMI declara que não é culpado

Políticos e seus escândalos sexuais

A mulher de 32 anos identificou Strauss-Kahn para a polícia de Nova York depois de examinar o diretor-gerente do FMI em meio a outros suspeitos.

O advogado da camareira, Jeffrey Shapiro, afirmou que sua cliente "não tinha ideia de quem era este homem quando foi para a sala", para fazer a identificação, e apenas ficou sabendo quem ele era no dia seguinte.

"A ideia de que alguém sugeriu que ela estava envolvida em algum tipo de conspiração é ridícula. Esta é uma pessoa que foi vítima de um ato violento", disse Shapiro. O advogado afirmou ainda que sua cliente está passando por um trauma "extraordinário" e está escondida.

"Não é apenas minha a opinião de que esta mulher é honesta. O Departamento de Polícia da Cidade de Nova York (NYPD, na sigla em inglês) chegou à mesma conclusão. Esta não é uma mulher com segundas intenções", afirmou o advogado.

Jeffrey Shapiro afirmou que sua cliente é da Guiné, no oeste da África. Ela chegou aos Estados Unidos há sete anos junto com a filha, que atualmente tem 15 anos, e trabalha há três anos no hotel onde o incidente com o diretor-gerente do FMI teria ocorrido.

No entanto, o advogado de Dominique Strauss-Kahn, Benjamin Brafman, disse que os advogados de defesa do caso acreditam que os dados obtidos pela perícia irão provar que não houve um ato sexual forçado no encontro entre os dois.

Pesquisa de opinião

Uma pesquisa de opinião na França mostrou que o público parece estar do lado de Strauss-Kahn. Até a prisão dele, o diretor-gerente do FMI era considerado um dos candidatos favoritos nas eleições presidenciais de 2012.

A pesquisa, realizada para a rádio francesa RMC, o canal de televisão BDM e o site 20Minutes, mostrou que 57% dos pesquisados acreditam que Strauss-Kahn foi vítima de uma conspiração.

O número aumenta pra 70% entre aqueles que se identificaram como simpatizantes do Partido Socialista, de Strauss-Kahn.

'Atirado aos cães'

O filósofo Bernard-Henri Levy, amigo de Strauss-Kahn há 25 anos, escreveu um texto em seu blog para defender o amigo. "Nada neste mundo pode permitir a forma com que este homem foi atirado aos cães", escreveu o filósofo.

"Não sei como... uma camareira pode entrar sozinha em um quarto de uma das pessoas mais vigiadas do planeta, contra as práticas na maioria dos grandes hotéis de Nova York, que tem 'brigadas de limpeza' de pelo menos duas pessoas".

Segundo a polícia de Nova York, a camareira disse a policiais que, quando entrou na suíte de Strauss-Kahn, na tarde de sábado, ele saiu nu do banheiro, a perseguiu e a atacou sexualmente. Ele também a trancou no quarto, mas a mulher conseguiu se libertar e alertar as autoridades.

Strauss-Kahn, que nega as acusações, está detido no presídio de Rikers Island, em Nova York, sob proteção policial 24 horas por dia e sendo observado para evitar uma eventual tentativa de suicídio - segundo a polícia, isso é de praxe em casos do tipo.

Se condenado pelos crimes dos quais é acusado, ele pode ser sentenciado a até 25 anos de cadeia. Sua próxima audiência perante a Justiça nova-iorquina deve ocorrer na sexta-feira.

Leia mais:

Camareira nega 'sexo consensual' com Strauss-Kahn

Sarkozy diz que seu partido não deve explorar o caso

Aumenta pressão para que Strauss-Kahn deixe o FMI

Francesa acusa Strauss-Kahn de abuso

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.