Camarões condena ex-ministro a 25 anos de prisão

O tribunal proferiu a sentença na manhã de sábado, depois de um julgamento que atravessou a noite. O tribunal deu a mesma sentença para Yves Michel Fotso, ex-diretor da extinta empresa aérea estatal Camair.

Hamidou Yaya foi ministro de administração territorial, até ser demitido em dezembro, durante uma reforma ministerial feita pelo presidente Paul Biya. Acreditava-se que ele tivesse ambições de suceder Biya, de 79 anos.

Biya, que está no poder desde 1982, lançou a "Operação Sparrow Hawk" (Operação Falcão), em 2006, para combater a corrupção no país da África Central. A ação já fez com que vários de seus assessores fossem parar no tribunal, mas os críticos dizem que a campanha anticorrupção tem sido usada para atingir seus adversários.

O tribunal na capital Yaounde decidiu que os dois são culpados do desvio de 47,52 milhões de dólares, que estavam destinados para a compra do avião presidencial chamado "Albatroz".

(Por Tansa Musa)