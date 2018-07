Camarões são achados mortos em S. Sebastião Milhares de camarões foram encontrados mortos desde domingo no litoral norte paulista, em área atingida por óleo combustível que vazou do Terminal Marítimo Almirante Barroso (Tebar), no dia 5. Os camarões apareceram nas praias do Pontal da Cruz, Arrastão e São Francisco. Amostras foram coletadas para tentar confirmar a contaminação.