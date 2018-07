Câmbio, competitividade e autoengano

Para compensar os diferentes níveis de competitividade, os países adotam, no bojo da sua política comercial, tarifas de importação e outros artifícios que, em tese, deveriam corrigir diferenças.

Estamos diante de um grave problema cambial de ordem internacional, mas que no Brasil ganha contornos ainda mais dramáticos. O dólar norte-americano vem se desvalorizando no cenário pós-crise. Trata-se de uma estratégia - nem sempre assumida explicitamente - do governo dos Estados Unidos e do Federal Reserve (Fed), para aumentar a competitividade das empresas locais, o que deve contribuir para diminuir o déficit comercial do país. Para isso mantêm-se taxas de juros nominais próximas de zero, o que significa um juro real negativo, também para estimular a saída da recessão.

Esse processo faz com que a maioria das moedas se valorize relativamente ao dólar norte-americano, porém com uma importante exceção: a China. Somente nos dez primeiros meses deste ano, enquanto a moeda brasileira foi uma das que se valorizaram ante o dólar norte-americano, com 35%, o que ocorreu com outras moedas de países que competem com o Brasil foi: o won coreano valorizou-se apenas 9%; o peso mexicano, 5%; e o yuan chinês, zero. Ou seja, perdemos competitividade diante desses países, especialmente vis-à-vis aos chineses. Um recente estudo da Goldman Sachs, considerando um período mais longo, denota uma apreciação de 50% do real ante o yuan.

A ideia de que é possível compensar a perda de competitividade cambial com desonerações e outras medidas revela, além de desinformação, muitas vezes um processo de autoengano. Reduzir o "custo Brasil" e melhorar a competitividade sistêmica é algo necessário para manter e ampliar a competitividade da produção brasileira. Isso também não dispensa as ações de aumento de produtividade das empresas nem tampouco as atividades de inovação, o que deve sempre fazer parte de uma ampla política pública que fomente as estratégias empresariais nesse sentido.

Mas não nos iludamos. Isso, embora imprescindível, não vai compensar o gravíssimo problema da perda de competitividade advindo da valorização do real. Trata-se, aqui, de problemas que, embora digam respeito à competitividade, são de naturezas distintas. Concorremos cada vez mais com países que têm melhores condições de competitividade, tanto sistêmica quanto das empresas, e que também adotam agressivas políticas comerciais e industriais. Adicionalmente, no caso mais flagrante da China, utilizam a política cambial e outros artifícios - como as práticas de dumping, nem sempre de fácil caracterização - para ganhar mercados.

Ignorar o grave problema da perda de competitividade derivada da valorização cambial e enfrentar o jogo do mercado internacional em condições desfavoráveis representam para o Brasil abrir mão da industrialização conseguida a duras penas. O quadro atual de valorização nos tornará crescentemente dependentes de produtos primários, em detrimento daqueles de maior valor agregado. Isso não vale apenas para a exportação, mas para a produção interna, que compete com os importados, e também para a atração de novos investimentos, uma vez que os países comparam custos de produção em dólares para cálculos de viabilidade e localização de seus novos projetos.

Também não adianta tentar transferir o problema para os outros países. O Brasil deve, sim, aproveitar o seu protagonismo internacional e continuar a interagir nos vários fóruns contra esse desequilíbrio cambial internacional. Mas deve, urgentemente, adaptar a política cambial doméstica ao novo cenário, algo que também torna imprescindível o aprimoramento da política monetária, que ainda mantém juros excessivamente elevados para padrões internacionais, e da política fiscal, que propicie principalmente um horizonte de sustentabilidade intertemporal das contas públicas.

Antonio Corrêa de Lacerda, professor-doutor da PUC-SP, doutor em Economia pela Unicamp, é economista-chefe da Siemens e coautor, entre outros livros, de Economia Brasileira (Saraiva). E-mail: aclacerda@pucsp.br