Câmbio derruba exportações de arroz

O mercado que o arroz brasileiro conquistou no exterior nos últimos anos pode encolher em 2010. A queda de quase 20% na cotação do dólar ante o real desde o começo de 2009 e a redução de preços internacionais do grão nos primeiros meses do ano tornam inviável a exportação do Brasil, para agentes do mercado. Para contornar as dificuldades, produtores pedem ao governo mecanismos de apoio ao escoamento que também permitam exportar o grão.

Sem apoio, o setor produtivo avalia que as exportações não chegarão nem mesmo às 500 mil toneladas previstas pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) nesta safra. Na anterior, os embarques somaram 894 mil toneladas, 13% acima do obtido no período 2008/09. O arroz brasileiro abriu espaço gradativamente no exterior, começando pelo produto quebrado e atingindo parcela relevante de vendas do parboilizado.

Se as vendas se tornarem inviáveis, os agentes avaliam que, junto com o prejuízo aos canais de comercialização conquistados, o Brasil perde reconhecimento como fornecedor em um mercado atendido por poucos países.

Além do Brasil, os problemas de mercado afligem também os parceiros do Mercosul e começam a surgir comentários sobre possíveis importações de fora do bloco.