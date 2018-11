CÂMBIO-Dólar abre abaixo de R$2,00 e renova mínima desde outubro

Às 9h54, a divisa norte-americana caía 1,39 por cento, a 1,981 real, menor patamar desde o dia 2 de outubro. Frente a uma cesta com as principais moedas globais, o dólar também renovava a mínima em cinco meses e recuava mais de 1 por cento.

De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pela BM&F, os investidores estrangeiros reduziram as apostas na alta do dólar no mercado futuro para uma nova mínima desde o início da montagem dessas posições no início de setembro de 2008.

Na véspera, essas posições totalizavam menos de 600 milhões de dólares.

(Reportagem de Jenifer Corrêa)