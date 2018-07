CÂMBIO-Dólar sobe 0,02% ante real após decepção com dados dos EUA

A moeda norte-americana teve pequena variação positiva de 0,02 por cento, a 2,4265 reais na venda, após bater 2,4300 reais na máxima e 2,4044 na mínima do dia. Segundo dados da BM&F, o giro financeiro ficou em torno de 720 milhões de dólares.

"O quadro de notícias de hoje não foi tão positivo, com os dados dos EUA. O investidor ficou um pouco mais cauteloso", afirmou o diretor de câmbio da corretora Pioneer, João Medeiros.

As encomendas de bens duráveis dos EUA tiveram queda inesperada em dezembro, assim como uma medida de gastos empresariais planejados em bens de capital, o que pode lançar sombra sobre a perspectiva econômica.

Os indicadores saíram pouco antes da reunião do Federal Reserve, banco central norte-americano, que ocorre na quarta-feira sob a expectativa dos agentes econômicos de que a redução gradual do programa de estímulos continuará. Até lá, avaliam os especialistas, a volatilidade do câmbio deve continuar.

A moeda norte-americana abriu os negócios com quedas mais acentuadas, movimento que se sustentou durante a primeira parte da sessão, com investidores respirando mais aliviados diante das ações dos bancos centrais da Índia e da Turquia, que reduziram a aversão ao riscos em mercados emergentes.

"Houve pressão nos últimos dias de depreciação das moedas emergentes e agora os bancos centrais estão começando a entrar um pouco mais pesado", afirmou o economista-chefe da INVX Global, Eduardo Velho.

O BC da Índia elevou inesperadamente a taxa de juros nesta terça-feira em 0,25 ponto percentual, a 8,0 por cento, afirmando que agora está melhor preparado para lidar com o risco de grandes fugas de capital.

Já o banco central da Turquia convocou reunião extraordinária para esta terça-feira, na qual deve elevar a taxa de juros em 2,25 pontos percentuais, a 10 por cento, segundo estimativa mediana em pesquisa Reuters.

Desde a semana passada, ativos de países em desenvolvimento têm sofrido intensa pressão diante de uma onda de desconfiança em relação a mercados emergentes. Nesse contexto, o dólar catapultou mais de 1 por cento na véspera e voltou à casa dos 2,42 reais.

"O aumento de juros na Índia e na Turquia pode aliviar (a necessidade de) um aumento de juros generalizado nos emergentes", resumiu o tesoureiro de um banco internacional.

No mercado doméstico, o BC brasileiro deu continuidade às atuações diárias vendendo a oferta total de 4 mil swaps cambiais tradicionais --equivalentes a venda futura de dólares. Foram 1,9 mil contatos com vencimento em 1º de setembro e 2,1 mil contratos com vencimento em 1º de dezembro deste ano. A operação teve volume financeiro equivalente a 197,2 milhões de dólares. Para quarta-feira, anunciou leilão com condições iguais a da realizada nesta sessão.

O BC também concluiu nesta sessão a rolagem integral dos swaps que vencem em 3 de fevereiro, vendendo a oferta total de 20,55 mil contratos na nona e última etapa da rolagem.

(Edição de Alexandre Caverni e Patrícia Duarte)