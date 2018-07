CÂMBIO-Medida do BC não convence e franco suíço tem forte alta

O BC suíço disse que ampliaria a liquidez ao expandir de 120 bilhões de francos para 200 bilhões a taxa de depósito dos bancos, reiterando que tomaria mais medidas se necessário. De acordo com membros do mercado, isso pode significar intervenção direta ou a fixação de um piso para a taxa de câmbio do euro sobre o franco.

O euro chegou a cair mais de 2 por cento contra o franco, em meio a negócios voláteis, com a busca por investimentos mais seguros. Às 10h45 (horário de Brasília), o euro reduzia a queda a 0,37 por cento, cotado a 1,1438 franco.

O dólar se depreciava 1,09 por cento, a 0,7885 franco.

A demanda por ativos considerados mais seguros deve continuar, com preocupações sobre o enfraquecimento da economia global e a falta de uma solução clara para a crise de dívida da zona do euro. Isso mantinha o iene firme também, com o dólar recuando 0,48 por cento, a 76,43 ienes, perto da mínima recorde de 76,25.

Os planos de Alemanha e França por uma integração fiscal maior não convenceu os investidores de que os líderes foram longe o bastante para conter o espalhamento da crise, pressionando a confiança no euro.

Mas operadores disseram que uma demanda vinda do Oriente Médio ajudava a moeda comum europeia a subir 0,68 por cento, a 1,45 dólar.

(Reportagem adicional de Anirban Nag e Neal Armstrong)