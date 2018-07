Câmbio menos volátil ajudará na inflação em 2013--fonte da diretoria do BC

O resultado do IPCA de janeiro, que mostrou alta mensal de 0,86 por cento e de 6,15 por cento no acumulado de 12 meses, preocupou o BC, mas a fonte defendeu que a "situação está sob controle".

Isso porque, entre outras razões, o BC trabalha com cenário cambial "menos volátil" do que ocorreu em 2012, com o dólar tendo acumulado valorização de cerca de 20 por cento entre o fim de fevereiro passado --quando atingiu seu menor patamar no ano, na casa de 1,70 real-- e dezembro.

Atualmente, o dólar tem sido negociado ligeiramente abaixo de 2 reais, com atuações do próprio BC. Para o mercado, esse movimento mostra que o governo quer um dólar mais barato para tirar pressão sobre os preços.