Câmbio poderia ajudar a reduzir perdas de valor para Vale, diz Credit Suisse A desvalorização do real é um dos principais fatores que podem evitar maior perda no valor das ações da Vale, que está envolvida em um cenário pessimista para os próximos anos em função do cenário baixista do mercado de minério de ferro, disse nesta quarta-feira o banco de investimentos Credit Suisse.